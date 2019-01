Erneut sind in Frankreich zehntausende Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straße gegangen.

Landesweit beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 84.000 Menschen an den Demonstrationen. Es gab 244 Festnahmen. In mehreren Städten - wie in Paris, Nimes und Toulouse - kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Es war der neunte Protest-Samstag in Folge.



Die Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung gehen seit November auf die Straße. Ursprünglich hatten sie sich gegen Benzinpreiserhöhungen gewandt. Später mischte sich in den Protest allgemeiner Unmut über die Politik der französischen Regierung.