Die Proteste anlässlich des ersten Jahrestags der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich sind vor allem in Paris in Gewalt gemündet.

In einigen Vierteln der Hauptstadt wurden Autos umgestoßen, Mülleimer in Brand gesetzt und Bushaltestellen verwüstet. Nach Angaben der Polizei wurden fast 150 Menschen festgenommen. In anderen Landesteilen blockierten tausende "Gelbwesten" Straßen und Kreuzungen, um ihre Forderung nach weiteren Reformen zu bekräftigen.



Das französische Innenministerium gab die Zahl der Teilnehmer an den landesweiten Protesten mit 28.000 Menschen an; in Paris waren es demnach 4.700. Die "Gelbwesten"-Bewegung sprach von knapp 40.000 Teilnehmern in ganz Frankreich.