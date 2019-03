Die französischen Behörden haben Demonstrationsverbote für die Gelbwesten-Bewegung erlassen.

Die Polizeipräfektur in Paris untersagte für morgen eine Kundgebung auf den Champs-Elysees und den angrenzenden Straßen. Dort war es vor einer Woche zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Auch in Toulouse und Nizza wurden Demonstrationen verboten. In Nizza wird am Wochenende auch Chinas Präsident Xi erwartet.



Die französische Regierung hält am geplanten Einsatz von Soldaten einer Anti-Terrorabwehr fest. Die Soldaten sollten öffentliche Gebäude schützen und die Polizei entlasten, sagte Verteidigungsministerin Parly der Zeitung "Le Parisien". Die Opposition kritisierte, die Regierung stelle die Demonstranten mit Terroristen gleich.