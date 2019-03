In Paris und anderen französischen Städten protestieren Anhänger der "Gelbwesten-Bewegung" erneut gegen die Politik von Präsident Macron.

In der Hauptstadt versammelten sich hunderte Demonstranten am Triumphbogen zu einem Protestmarsch. Auch in anderen Städten wie Straßburg, Nantes und Montpellier waren Kundgebungen angesetzt. Es ist das 16. Wochenende in Folge mit solchen Demonstrationen. Vorige Woche zählte das französische Innenministerium landesweit rund 46.000 Teilnehmer. Diesmal ist die Zahl angeblich kleiner. Präsident Macron hatte die Menschen gestern zu Ruhe und Ordnung aufgerufen. Die Ausschreitungen bei vorigen Protesten seien inakzeptabel gewesen.