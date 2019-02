Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung sind erneut in ganz Frankreich auf die Straße gegangen.

In Paris beteiligten sich tausende Menschen an zwei Protestzügen durch die Innenstadt. Kundgebungen sind unter anderem auch in Rennes, Toulouse und Bordeaux geplant. In Grenoble wurden vor Beginn neuer Proteste zwei Anführer der "Gelbwesten" in Polizeigewahrsam genommen. Ihnen werden die Organisation einer nicht angemeldeten Demonstration sowie Vorbereitungen von Gewalttaten vorgeworfen.



Die Proteste richten sich gegen die Politik von Präsident Macron.