In Frankreich haben die Vertreter der sogenannten "Gelbwesten" das für morgen geplante Treffen mit der Regierung abgesagt.

Dies teilten Vertreter der Protestbewegung in Paris mit und gaben als Grund Sicherheitsbedenken an. Premierminister Philippe hatte nach den gewaltsamen Ausschreitungen vom Wochenende in Paris zu dem Treffen eingeladen. Wegen der innenpolitischen Lage hat Präsident Macron nach Angaben der serbischen Regierung auch seinen für Mittwoch und Donnerstag geplanten Besuch in Belgrad abgesagt.



Heute haben die "Gelbwesten" ihre Proteste überwiegend friedlich fortgesetzt. In verschiedenen Landesteilen blockierten die Demonstranten Straßen und Treibstofflager. Wirtschaftsminister Le Maire stellte als Reaktion auf die anhaltenden Proteste Steuerentlastungen in Aussicht.



Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten.