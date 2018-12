In Frankreich haben die Vertreter der sogenannten "Gelbwesten" das für heute geplante Treffen mit der Regierung abgesagt.

Dies teilten Vertreter der Protestbewegung in Paris mit und gaben als Grund Sicherheitsbedenken an. Sie seien von Hardlinern bedroht worden, weil sie mit Regierungsmitgliedern sprechen wollten. Premierminister Philippe hatte nach den gewaltsamen Ausschreitungen vom Wochenende in Paris zu dem Treffen eingeladen. Nach einem Krisentreffen gestern Abend im Elysée-Palast bereitet die Regierung nach Angaben von Kulturminister Riester eine Geste der Öffnung und Entspannung vor.



Die "Gelbwesten" fordern unter anderem einen Verzicht auf höhere Benzinsteuern sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten.