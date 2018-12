In Frankreich haben die sogenannten "Gelbwesten" ihre Proteste nach den Ausschreitungen in Paris vom Wochenende überwiegend friedlich fortgesetzt.

Aktivisten blockierten in verschiedenen Landesteilen Straßen und Treibstofflager, vereinzelt kam es zu Engpässen bei Benzin und Diesel. Derweil stellte Wirtschaftsminister Le Maire als Reaktion auf die anhaltenden Proteste Steuerentlastungen in Aussicht. Dafür müssten aber auch die öffentlichen Ausgaben im Land sinken. Eine Rücknahme der umstrittenen Steuererhöhung auf Benzin und Diesel kündigte Le Maire allerdings nicht an. Premierminister Philippe will morgen Gespräche mit Vertretern der Protestbewegung führen. Bereits heute traf er sich mit den Spitzen der Parteien und Fraktionen.



Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten.