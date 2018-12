In Frankreich ist die Zahl der protestierenden sogenannten "Gelbwesten" an diesem Wochenende zurückgegangen.

Nach Angaben des Innenministeriums gingen bis zum Abend mehr als 60.000 Menschen auf die Straße. Am vergangenen Samstag waren es noch mehr als doppelt so viele. In Paris wurden rund 150 Personen festgenommen. Innenminister Castaner rief zu weiterem Dialog und einem Ende von Straßenblockaden auf. Es war der fünfte Protest-Samstag in Folge.



Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne sowie den Rücktritt von Präsident Macron. Dieser hatte als Reaktion auf die Proteste eine Erhöhung des Mindestlohns angekündigt und eine geplante Erhöhung von Steuern auf Kraftstoffe bis auf Weiteres ausgesetzt.