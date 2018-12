In Frankreich hat es in vielen Orten wieder Proteste der so genannten Gelbwesten gegeben.

Französische Medien berichten, dass es in Paris zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Dort demonstrierten hunderte Menschen vor dem Studio eines Fernsehsenders, dem sie vorwarfen, falsche Informationen zu verbreiten. Die Zahl der Demonstranten ist zuletzt zurückgegangen.



Die Proteste haben vor sieben Wochen begonnen. Die Bewegung richtete sich anfangs vor allem gegen eine höhere Ökosteuer, inzwischen allgemein gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Macron.