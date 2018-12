Erneut haben in Frankreich die sogenannten Gelbwesten gegen die Politik von Präsident Macron demonstriert.

Am siebten Wochenende in Folge kam es in etlichen Städten wie Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux zu Protesten. Auch Straßensperren wurden wieder errichtet. Laut Schätzungen eines Fernsehsenders beteiligten sich allerdings nur noch rund 12.000 Menschen an den Demonstrationen, nach knapp 40.000 in der vergangenen Woche. Wieder kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. In Paris nahm die Polizei mehr als 50 Personen fest. In Nantes und Bordeaux wurden Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten eingesetzt.