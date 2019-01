In Frankreich sind nach Schätzungen des Innenministeriums landesweit erneut 32.000 sogenannte Gelbwesten auf die Straße gegangen, um gegen die Politik von Präsident Macron zu protestieren.

Insgesamt sind 80.000 Polizisten im Einsatz. In Paris setzte die Polizei auf den Champs-Elysees Tränengas gegen Demonstranten ein und sperrte den Zugang zum Place de la Concorde. In der Hauptstadt wurden 43 Personen festgenommen, die meisten bei Kontrollen vor den Demonstrationen. Sie hätten Waffen getragen oder sich einer potenziell gewalttätigen Gruppe angeschlossen, hieß es.



Die Proteste hatten sich ursprünglich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet.