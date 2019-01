In Frankreich haben Vertreter der Demonstranten in den gelben Warnwesten eine Liste für die Europawahl im Mai angekündigt.

Mehrere Medien berichten, an der Spitze stehe die Pflegerin Levavasseur. Sie gilt als eines der prominenten Gesichter der Gelbwesten, die sich aus zahlreichen Flügeln zusammensetzen. In einer Erklärung heißt es, die Liste für die Europawahl bestehe aus zehn Namen und solle bis Mitte Februar 79 Kandidaten umfassen. Die im November entstandene soziale Bürgerbewegung unterstreiche die Notwendigkeit, Wut in ein menschliches Projekt zu verwandeln.



Die Gelbwesten demonstrieren aus einer Reihe von Gründen. Ihre Ziele beinhalten niedrigere Steuern und eine stärkere Kaufkraft ebenso wie die Forderung nach einem Rücktritt von Staatspräsident Macron. Auf den Kundgebungen kommt es immer wieder auch zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei.