Ungeachtet einiger Einschränkungen durch die Behörden wollen Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung heute in Frankreich erneut demonstrieren.

Kundgebungen sind unter anderem in Paris und Nizza angekündigt. Wegen der schweren Ausschreitungen am vergangenen Wochenende wurden Proteste an mehreren Orten untersagt - unter anderem am Pariser Triumphbogen, auf den Champs-Elysées und in den Innenstädten von Toulouse und Nizza.



Präsident Macron hat außerdem den Einsatz der Anti-Terror-Einheit der Armee angeordnet. Nach seiner Aussage sollen die Soldaten wichtige Gebäude schützen.