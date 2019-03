In Frankreich hat die Bewegung der sogenannten "Gelbwesten" für heute wieder Proteste angekündigt.

Kundgebungen werden unter anderem in der Hauptstadt Paris erwartet aber auch in Lyon und Toulouse. Es ist der 17. Protest-Samstag in Folge, seit die Demonstrationen Mitte November begonnen haben. Auch für Morgen sind Aktionen geplant.



Die Proteste der "Gelbwesten" richten sich mittlerweile gegen den landesweiten Bürgerdialog, den Präsident Macron als Antwort auf die Demonstrationen ins Leben gerufen hatte. Die Aktivisten sehen darin ein Ablenkungsmanöver und fordern weiter Macrons Rücktritt.