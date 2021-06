Bei der zweiten und entscheidenden Runde der Regional- und Départementswahlen in Frankreich zeichnet sich erneut eine niedrige Beteiligung ab.

Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, gaben bis zum Nachmittag knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - kaum mehr als vor einer Woche bei der ersten Runde. Damals blieben der Abstimmung am Ende zwei Drittel der Wahlberechtigten fern. Politische Beobachter werteten dies als Zeichen einer demokratischen Krise in Frankreich.



Stärkste Kraft wurden in der ersten Runde die Konservativen. Der rechtspopulistische Rassemblement National holte deutlich weniger Stimmen als erwartet. Besonders schwach schnitt die Regierungspartei "La République en Marche" von Präsident Macron ab.



Die Regional- und Départementswahlen sind die letzten landesweiten Abstimmungen vor der Präsidentschaftswahl in rund zehn Monaten.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.