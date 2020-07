In Nantes in Westfrankreich hat ein Kirchenhelfer gestanden, vor einer Woche mehrere Brände in der Kathedrale der Stadt gelegt zu haben.

Medienberichten zufolge gab er zu, an drei Stellen Feuer verursacht zu haben - an der großen Orgel der Kathedrale, an einer kleinen Orgel und einer elektrischen Schalttafel. Das Motiv blieb zunächst unklar. Für den 39-Jährigen wurde Untersuchungshaft wegen Zerstörung und Beschädigung durch Feuer angeordnet. Der Anwalt des Mannes teilte mit, sein Mandant bedauere die Taten sehr.



Der Mann war bereits am vergangenen Wochenende in Polizeigewahrsam genommen worden, wurde dann aber wieder freigelassen. Er arbeitet als Freiwilliger in der Diözese und war am Vorabend des Feuers für die Schließung der Kathedrale zuständig. Der Brand weckte bei vielen in Frankreich Erinnerungen an den Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April des vergangenen Jahres.