In zahlreichen französischen Städten haben Tausende Menschen für bessere Arbeitsbedingungen des Pflege- und Gesundheitspersonals demonstriert.

Landesweit fanden nach Angaben von Gewerkschaften mehr als 220 Versammlungen statt, unter anderem in Paris, Marseille, Lyon und Bordeaux. Auch in den elsässischen Städten Straßburg, Colmar und Mülhausen ging das Pflegepersonal auf die Straßen, wie die Zeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace" meldete. Die Region Grand Est war von der Pandemie besonders betroffen.



Bei den Kundgebungen kam es vereinzelt zu Ausschreitungen. In Paris warfen vermummte Demonstranten einen Kleinwagen um und verschanzten sich dahinter, wie auf einem Twitter-Video der Pariser Polizei zu sehen ist. Die Ordnungskräfte setzten Tränengas ein. Nach Einschätzung der Polizei versuchten gewalttätige Gruppen eine friedliche Demonstration zu stören.



Gewerkschaften hatten zu einem nationalen Aktionstag aufgerufen. Während der Corona-Pandemie geriet das französische Gesundheitssystem an seine Grenzen.