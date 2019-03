Airbus hat einen Großauftrag aus China erhalten.

Der europäische Flugzeugbauer verkauft 290 Maschinen vom Typ A320 und zehn A350 nach China, wie das Unternehmen mitteilte. Die Vereinbarung wurde am Rande eines Staatsbesuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in Paris getroffen.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters beläuft sich der Auftrag auf 30 Milliarden Euro. Airbus kann damit für seine A320-Familie einen weiteren Erfolg verbuchen, während US-Rivale Boeing sich nach zwei Flugzeugabstürzen mit einem Imageschaden und dem möglichen Verlust von Aufträgen konfrontiert sieht.



Beim Besuch Xis in Paris wurden noch weitere Handelsverträge zwischen China und Frankreich geschlossen, unter anderem im Energiesektor, im Schiffsbau und in der Bankenbranche.