Ein Brand hat heute Vormittag in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes großen Schaden angerichtet.

Die Orgel wurde dabei vollständig zerstört. Auch die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei sehr instabil, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer ist nach Angaben der Behörden inzwischen unter Kontrolle.



Es gibt den Verdacht, dass der Brand in der gotischen Kathedrale absichtlich gelegt wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen aufgenommen hat, ist das Feuer an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich noch nicht sagen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand aber nicht mit dem Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im vergangenen Jahr vergleichbar.



Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal einen Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Die Stadt hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale.