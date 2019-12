Wegen der anhaltenden Streiks hat die französische Bahn einen Großteil der Verbindungen an Weihnachten gestrichen.

Wie die Bahngesellschaft SNCF in Paris mitteilte, werden am 23. und 24. Dezember 60 Prozent der TGV- sowie der Intercity-Züge ausfallen. Etwa die Hälfte der 400.000 Kunden mit einem Fahrschein müsse auf einen anderen Termin umbuchen.



Auch heute traten wieder viele Bahnmitarbeiter aus Protest gegen die von der Regierung geplante Rentenreform in den Streik. Dies war der 15. Tag in Folge. Bei den Verhandlungen von Regierungschef Philippe mit den Gewerkschaften zeichnet sich bislang kein Kompromiss ab.