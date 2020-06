Die Grünen haben bei den Kommunalwahlen in Frankreich zahlreiche Erfolge verzeichnet.

Sie setzen sich in Städten wie Lyon, Straßburg, Bordeaux oder Besançon durch, wie französische Medien unter Berufung auf Hochrechnungen und Ergebnisse berichteten. Die Sprecherin der Partei "Europe Écologie - Les Verts", Sas, sprach von einer grünen Welle, die durchs Land geschwappt sei. Bisher ist Grenoble die einzige große Stadt mit einem grünen Bürgermeister.



Frankreich-Korrespondent Martin Bohne spricht sogar von einem "grünen Beben" im Land (Audio-Link). In seinem Bericht kommt der grüne Spitzenpolitiker Yannick Jadot zu Wort. Er sieht eine politische Wende gekommen. Die politische Landschaft stelle sich neu auf, mit der Ökologie im Mittelpunkt.



In Paris gewann die sozialistische Amtsinhaberin Hidalgo - aber auch sie vertritt ein konsequent grünes Programm und erzielte damit laut Bohne einen "unerwartet klaren Sieg".

Ernüchterung in der Regierungspartei

Regierungschef Philippe konnte sich zwar in der Hafenstadt Le Havre durchsetzen. Ansonsten scheiterte die Partei von Präsident Macron, La République en Marche, in vielen Kommunen.



Stichwahlen gab es in fast 5.000 Kommunen. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren gut 16 Millionen Wählerinnen und Wähler - das entspricht etwa einem Drittel der Wahlberechtigten in Frankreich.