Eine Woche nach der Bombenexplosion im französischen Lyon ist gegen den mutmaßlichen Attentäter Haftbefehl erlassen worden.

Dem 24-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord und Terrorismus vorgeworfen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die genauen Hintergründe seiner Tat sind weiter unklar. Der Algerier war am Montag festgenommen worden. Zunächst leugnete er die Tat, nach vier Tagen legte er ein Geständnis ab und erklärte, ein Anhänger des so genannten Islamischen Staates zu sein. Bei der Explosion am Freitag vergangener Woche waren 14 Menschen leicht verletzt worden.