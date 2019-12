In Frankreich ist der frühere Chef der France Télécom, Lombard, wegen Mobbings verurteilt worden.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende muss für vier Monate ins Gefängnis. Außerdem muss er eine Gelstrafe von 15.000 Euro zahlen. Zwei weitere frühere Manager des Konzerns erhielten die gleiche Strafe, bei den anderen Beschuldigten fiel die Strafe geringer aus.



Dem Urteil zufolge hatten die Manager in den Jahren 2008 und 2009 beim Umbau des Unternehmens nach der Privatisierung durch "organisiertes Mobbing" so viel Druck ausgeübt, dass sich eine Reihe von Mitarbeitern das Leben nahm. In dem Prozess ging es um fast 40 Mitarbeiter, von denen 19 Suizid begingen und zwölf weitere einen Suizid-Versuch. Andere litten an Depressionen und waren teilweise arbeitsunfähig. Die Angeklagten hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.