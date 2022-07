Dschihadisten

Frankreich holt Kinder und Mütter aus Lagern in Nordsyrien. (AP / Maya Alleruzzo)

Die Frauen würden der Justiz übergeben, die Kinder kämen in die Obhut der zuständigen Sozialbehörde, teilte das Außenministerium in Paris mit. Die Frauen sind zwischen 22 und 39 Jahre alt. Gegen sie liegen Haftbefehle vor. Auch ein junger Mann, der den Angaben zufolge in wenigen Tagen volljährig wird, befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Die Beauftragte der französischen Regierung für Kinderrechte, Hédon, hatte im April gefordert, alle noch verbliebenen französischen Kinder so schnell wie möglich aus den Lagern in Syrien zurückzuholen. Ähnlich hatte sich der UNO-Ausschuss für Kinderrechte geäußert. Das Leben der Kinder sei in den Gefangenenlagern in Gefahr.

Sei dem Jahr 2016 hat Frankreich 126 Minderjährige aus den kurdischen Lagern im Nordosten Syriens zurückgeholt. Zuletzt sollen sich noch etwa 200 französische Kinder dort aufgehalten haben.

