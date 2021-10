Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat sich besorgt über die Lage von Migranten in der französischen Hafenstadt Calais geäußert.

Die Menschen dort seien nahezu täglich Schikanen und Demütigungen der Sicherheitskräfte ausgesetzt, heißt es in einem in Paris veröffentlichten Bericht der Organisation. Demnach räume die Polizei alle zwei Tage kleinere Zeltlager, in denen die Geflüchteten lebten. Dabei würden regelmäßig auch Besitztümer der Menschen zerstört. Die Polizei erschwere es den Migranten zudem, an Lebensmittel und Wasser zu gelangen. So sei etwa die Verteilung von Hilfsgütern in Calais verboten. Human Rights Watch appellierte an die französischen Behörden, die systematischen Räumungen einzustellen und sich besser um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu kümmern.



Fünf Jahre nach der Auflösung eines großen Flüchtlingslagers halten sich derzeit etwa 1.000 Migranten rund um Calais auf. Viele hoffen, per Boot nach Großbritannien zu kommen.

07.10.2021