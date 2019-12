In Frankreich haben sich Hundertausende am dritten landesweiten Streik und an den Protesten gegen die geplante Rentenreform beteiligt.

Erstmals riefen alle Gewerkschaften gemeinsam zu Aktionen auf. Erneut waren der Zug- und Flugverkehr massiv gestört. In Paris blieben die meisten Metros geschlossen. An den Protesten beteiligten sich auch Lehrer, Anwälte, Justizangestellte sowie Krankenhaus-Mitarbeiter. Inf den Städten Lyon und Nantes gab es nach Gewerkschaftsangaben kurzzeitig Stromausfälle in zehntausenden Haushalten, weil sich Mitarbeiter des staatlichen Energiekonzerns EDF am Streik beteiligten. Die größte Gewerkschaft CFDT appellierte an die Regierung, auf eine Erhöhung des Renteneintrittsalters von bisher 62 auf 64 Jahre zu verzichten. Premierminister Philippe lud die Gewerkschaften für morgen zu neuen Verhandlungen ein. Zugleich betonte er, seine Regierung sei fest enstschlossen, das Rentensystem zu reformieren.