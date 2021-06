Die französischen Behörden haben in der Hafenstadt Calais erneut ein Lager mit Hunderten Migranten geräumt.

Unter ihnen waren auch rund 30 Kinder. An dem Einsatz waren etwa 300 Polizisten beteiligt. Nach Angaben der Behörden wurden die Menschen in verschiedene Aufnahmezentren gebracht.



Immer wieder werden in Calais Camps von Migranten geräumt. 2016 war dort der sogenannte "Dschungel von Calais" aufgelöst worden, in dem Tausende Migranten unter unwürdigen Bedingungen gelebt hatten. Von Calais aus versuchen Viele, den Ärmelkanal zu überqueren und so nach Großbritannien zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.