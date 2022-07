Die Spielerinnen von Frankreich und den Niederlanden während des EM-Viertelfinales. (Jon Super/AP/dpa)

Die Französinnen gewannen am Abend das Viertelfinale gegen die Niederlande mit 1:0 nach Verlängerung. Sie treffen dann am Mittwoch auf Deutschland. Bereits am Dienstag spielen im ersten Halbfinale England und Schweden gegeneinander. Das Endspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft findet am nächsten Sonntag statt.

