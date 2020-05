In Frankreich müssen immer weniger Menschen wegen der Lungenkrankheit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden.

Wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte, liegt die Zahl dieser Patienten erstmals seit Ende März bei weniger als 2.500. Die Anzahl der an oder mit einer Coronavirus-Infektion Gestorbenen stieg um 83 auf über 27.000. Inzwischen wurden in Frankreich mehr als 140.000 Infektionen registriert.



In den USA meldete die Gesundheitsbehörde CDC weitere 21.000 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Demnach gibt es nun 1.364.000 gemeldete Infektionen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen stieg um gut 1.400 auf nun mehr als 82.000.