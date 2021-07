Nach der gestrigen Rede von Präsident Macron sind in Frankreich die Impfanmeldungen deutlich gestiegen.

Wie der Plattformbetreiber Doctolib mitteilte, meldeten sich heute rund 926.000 Menschen für eine erste Impfung an. Das ist die bisher höchste Zahl an einem Tag. Macron hatte angekündigt, strengere Corona-Regeln einzuführen. Im Gesundheitsbereich gilt für das Personal eine Impfpflicht. Bei Verstößen droht ein Arbeitsverbot. Für Touristinnen und Touristen gelten künftig ebenfalls strengere Regeln.



Wie Frankreich führt auch Griechenland eine Impflicht für die Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor ein. Wer sich nicht impfen lässt wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt. Für Touristen gilt, dass künftig nur noch Geimpfte in geschlossenen Räume von Kinos, Theatern und Gastronomie Platz nehmen dürfen. Außerdem gilt bis mindestens Ende August landesweit ein Tanzverbot.



In beiden Ländern ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in jüngster Zeit wieder deutlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.