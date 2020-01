Angesichts der Vorwürfe von Polizeigewalt hat Frankreichs Innenminister Castaner zu Mäßigung bei Einsätzen aufgerufen.

Die Anwendung von Gewalt müsse stets der Situation angemessen sein, sagte Castaner bei einer Bürgerversammlung zur inneren Sicherheit in Paris. Dies gelte auch bei Beleidigungen oder Angriffen auf Polizisten und Gendarme. Die Franzosen und die Sicherheitskräfte müssten einander vertrauen können. Die französische Polizei war unter anderem wegen harten Vorgehens gegen Demonstranten während der "Gelbwesten"-Proteste immer wieder in die Kritik geraten. Zuletzt gab es diese Vorwürfe während der Proteste gegen die geplante Rentenreform am Donnerstag. Ein Video zeigte einen Polizisten, der mutmaßlich aus nächster Nähe ein Hartgummigeschoss auf einen Demonstranten abfeuerte. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.