In Frankreich hat Innenminister Darmanin eine Inspektion von 76 Moscheen angekündigt.

Dabei seien auch Schließungen möglich, erklärte er auf Twitter. Es handele sich um ein Vorgehen gegen den - Zitat - "Separatismus". Die Regierung plant seit längerem ein Gesetz gegen sogenannten Separatismus - de facto richtet es sich gegen den radikalen Islamismus. Der Gesetzentwurf soll nach bisherigen Planungen in der kommenden Woche im Kabinett debattiert werden. Präsident Macron hatte angekündigt, den radikalen Islamismus dort zu bekämpfen, wo junge Menschen in seine Fänge gerieten. Das könne in radikalen Moscheen geschehen, außerhalb der Schule oder im Internet. In Frankreich hatten Islamisten in den vergangenen Monaten mehrere tödliche Anschläge verübt.

