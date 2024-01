Handball-Europameisterschaft

Frankreichs Handballer jubeln nach EM-Finalsieg gegen Dänemark. (Kirill Kudryavtsev / AFP )

Für die Franzosen ist es der insgesamt vierte EM-Titel. Auch Dänemarks neue Königin Mary besuchte das EM-Finale in Köln. Es war ihr erster Auslandsauftritt als Königin.

Die deutsche Mannschaft hatte am Nachmittag das Spiel um die Bronzemedaille gegen Schweden mit 31:34 verloren. Deutschland muss nun auch um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris bangen. Der dritte Platz bei dem Turnier hätte den Deutschen die Teilnahme gesichert, jetzt aber muss man den Umweg über ein Olympia-Qualifikationsturnier gehen. Die deutschen Gegner Mitte März sind Kroatien, Österreich und Algerien. Die besten zwei Teams dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Einen persönlichen Erfolg konnten zwei deutsche Spieler feiern: Als bester Torhüter des Turniers wurde Andreas Wolff gewählt, als bester Mittelmann Juri Knorr. Beide wurden vor dem Spiel geehrt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.