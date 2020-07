Der bisherige Koordinator für die Corona-Maßnahmen in Frankreich, Jean Castex, ist zum neuen Premierminister ernannt worden.

Das gab der Elysee-Palast in Paris bekannt. Der konservative Politiker war bislang Bürgermeister der Gemeinde Prades. Er hatte unter verschiedenen Regierungen hohe Verwaltungsämter inne. Seit Anfang April organisierte er die Aufhebung des Lockdowns. Es wird erwartet, dass Castex bei der Bildung einer neuen Regierung einige der amtierenden Minister austauscht. Präsident Macron hatte zuvor neue Gesichter in der Regierung angekündigt.



Heute morgen war die Regierung des bisherigen Premierministers Philippe zurückgetreten. Philippe hatte das Amt drei Jahre lang inne. Hintergrund des Rücktritts ist das schlechte Abschneiden des Regierungslagers bei den Kommunalwahlen. Macron machte in Interviews deutlich, dass er seine Politik angesichts der coronabedingten Wirtschaftskrise sozialer ausrichten wolle. Es gehe um das Ankurbeln der Wirtschaft, die Erneuerung des sozialen Schutzes und die Umwelt.