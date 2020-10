Nach der Mord an einem Lehrer in Frankreich hat die französische Justiz Ermittlungsverfahren gegen sieben Verdächtige eingeleitet.

Sie sollen den 18 Jahre alten Angreifer beeinflusst oder ihm geholfen haben, sein Opfer ausfindig zu machen. Wie die Justiz mitteilte, wird sechs Verdächtigen Beihilfe zu einem Mord mit Terrorhintergrund vorgeworfen. Darunter sind zwei 14 und 15 Jahre alte Schüler sowie ein Vater, der im Netz gegen den Lehrer gehetzt haben soll.



Der Lehrer war am vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort von dem Angreifer getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen. Sein Motiv war nach bisherigen Erkenntnissen, dass der Pädagoge im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte.



Nach französischen Medienberichten stand der Angreifer mit einem Dschihadisten in Syrien in Kontakt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.