In Frankreich hat das Kabinett die umstrittene Rentenreform auf den Weg gebracht.

Das teilte eine Regierungssprecherin nach der Sitzung des Ministerrats unter Leitung von Präsident Macron mit. Zugleich gingen erneut zehntausende Menschen gegen die Reform auf die Straße. Allein in Paris versammelten sich Tausende zu einer zentralen Kundgebung am Platz der Republik. Der Nahverkehr wurde bestreikt und im Regionalverkehr fielen zahlreiche Verbindungen aus. Größere Proteste gab es auch in Marseille und Nimes. Die Gewerkschaft CGT betonte, es sei wichtig, den Druck auf die Regierung aufrechtzuhalten.