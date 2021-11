In der katholischen Kirche in Frankreich sollen mehrere Arbeitsgruppen Fälle von sexuellem Missbrauch aufarbeiten.

Wie der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Moulins-Beaufort, zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Lourdes mitteilte, sollen sie von Laien geleitet werden. Die Gruppen sollten Verwaltung und Strukturen in den einzelnen Diözesen analysieren und konkrete Vorschläge für Reformen machen. Neben der Aufarbeitung gehe es auch darum, künftigen Fällen vorzubeugen, hieß es.



Am Freitag hatte die Bischofskonferenz erstmals offiziell die institutionelle Verantwortung der Kirche für Missbrauchsfälle anerkannt. Sie reagierte damit auf den Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission. Demnach wurden in Frankreich seit 1950 schätzungsweise 216.000 Minderjährige von katholischen Priestern und Ordensleuten sexuell missbraucht.

