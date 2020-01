Bei den Verhandlungen der französischen Regierung mit Gewerkschaften über die Rentenreform gibt es bislang keine Einigung.

Die Streiks gegen die Regierungspläne würden fortgesetzt, sagte eine Gewerkschaftsvertreterin nach einem Treffen mit Premierminister Philippe. Der Regierungschef will am Zeitplan für die Verabschiedung der Reform festhalten. Das Vorhaben werde Ende Januar dem Kabinett vorgelegt, erklärte er.



Die Verhandlungen sollen aber fortgesetzt werden. Unter anderem will man mögliche Alternativen für die umstrittene Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre prüfen. Am 34. Protesttag in Folge kam es auch heute bei der französischen Bahn und im Pariser Nahverkehr zu Ausfällen und Verspätungen.