In Frankreich bleibt die Lage kurz vor Weihnachten wegen der Streiks angespannt.

Für das Wochenende wurde jeder zweite Schnellzug gestrichen. In Paris bleiben knapp die Hälfte aller Metro-Linien geschlossen. Auch an Heiligabend fallen zahlreiche Zugverbindungen aus.



Im Rentenstreit konnten die Konfliktparteien noch keine Einigung erzielen. Mehrere Gewerkschaften riefen darum zu weiteren Streiks auf. Am 9. Januar soll der nächste landesweite Protesttag stattfinden.