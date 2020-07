Der Kernfusionsreaktor Iter in Frankreich verzeichnet große Baufortschritte.

Seit 2010 wird an dem Reaktor gearbeitet, in fünf Jahren soll die Anlage fertig sein. Das Kraftwerk gilt als zukunftsweisend und besonders innovativ.



Mittlerweile sind alle Bauteile in Frankreich eingetroffen und sollen nun montiert werden. Das wird heute online mit einem virtuellem Baustellen-Rundgang gefeiert. Neben Staatschef Macron nimmt auch EU-Kommissionschefin von der Leyen daran teil. Befürworter des Projekts erhoffen sich von der Kernfusion eine klimafreundliche, nahezu unendlich verfügbare Energiequelle. Kritiker sagen dagegen, das Projekt ist zu teuer und kommt zu langsam voran.



Der Reaktor Iter soll Energie erzeugen durch die Verschmelzung von Wasserstoff-Atomen. Dabei wird Wasserstoffplasma auf 150 Millionen Grad Celsius erhitzt. An dem Projekt sind neben der EU auch die USA, Russland, China, Indien, Japan und Südkorea beteiligt.