Ein französisches Gericht hat eine Klage gegen den Bayer-Konzern und andere Chemie-Unternehmen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Entlaubungsmitteln im Vietnamkrieg abgewiesen.

Das Gericht in Evry erklärte die Schadenersatz-Klage einer Französin vietnamesischer Herkunft für unzulässig. In dem Beschluss heißt es, die Unternehmen hätten damals im Auftrag der Vereinigten Staaten gehandelt und könnten sich in Frankreich auf Immunität berufen.



In den Jahren 1961 bis 1972 hatten die US-Truppen Entlaubungsmittel in großem Umfang eingesetzt, um den Dschungel zu lichten, der den Soldaten des kommunistischen Nordvietnams als Rückzugsort diente. Eines der Mittel trug die militärische Bezeichnung "Agent Orange".



Die Klägerin gibt an, unter den Folgen des Kontakts mit dem Giftstoff zu leiden. Sie führt seit Jahren einen Rechtsstreit gegen die Herstellerunternehmen.

