In Frankreich hat ungeachtet der Corona-Pandemie die erste Runde der Kommunalwahlen begonnen.

Fast 48 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die künftigen Machtverhältnisse in den kommunalen Parlamenten sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu entscheiden. Es wird allerdings eine geringe Beteiligung befürchtet. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für Präsident Macron und seine Partei La République en Marche. Restaurants, Bars, Diskotheken und Kinos sowie die meisten Geschäfte müssen in dem Land von heute an vorerst geschlossen bleiben.



Gestern abend verhängt nach Italien auch Spanien eine landesweite Ausgangssperre. Die 47 Millionen Einwohner werden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Davon abweichen dürfe man nur in Notfällen, für Lebensmitteleinkäufe oder wenn man zur Apotheke, ins Krankenhaus oder zur Arbeit müsse, teilte Spaniens Ministerpräsident Sanchez in einer Fernseh-Ansprache mit. Die Ausgangssperre ist eine von mehreren Maßnahmen, die die Regierung im Rahmen eines 15-tägigen Notstands beschlossen hat. Spanien ist in Europa nach Italien am zweitschwersten von der Pandemie betroffen.



In Rom kündigte der Vatikan an, dass im April alle Oster-Gottesdienste von Papst Franziskus ohne die Beteiligung der Gläubigen stattfänden und stattdessen im Fernsehen und im Internet gezeigt würden. Die Messen von Gründonnerstag bis Ostersonntag ziehen normalerweise zehntausende Besucher an.