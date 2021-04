In Frankreich hat ein offener Brief früherer Generäle und anderer Militärangehöriger eine breite gesellschaftliche Debatte entfacht.

Erschienen war der Beitrag vergangene Woche in der rechtsgerichteten Wochenzeitung "Valeurs actuelles". Die pensionierten Militärs warnen darin vor einem Zerfall Frankreichs und einem drohenden Bürgerkrieg. Sie fordern die Regierung auf, die Nation unter anderem vor - Zitat - "Islamismus und den Horden aus den Vorstädten" zu verteidigen.



Die französische Verteidigungsministerin Parly bezeichnete den Text heute als unverantwortlich und forderte Sanktionen der Armeespitze gegen die Urheber. Der Linksaußen-Politiker Mélenchon sprach von einem Aufruf zum Aufstand. Die Rechtspopulistin Le Pen zeigte Verständnis für das Schreiben. Präsident Macron müsse sich fragen, was die Generäle dazu treibe, sich in dieser Weise zu äußern.



Der Aufruf der rund 20 Unterzeichner wird nach Angaben der Zeitung von etwa hundert hohen Offizieren und mehr als tausend weiteren Militärangehörigen unterstützt.

