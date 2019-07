In Frankreich ist es in mehreren Städten zu Ausschreitungen algerischer Fußballfans gekommen.

In Montpellier kam laut AFP und dem Sender France Info eine Frau ums Leben, als ein Fan sie und ihre beiden Töchter mit seinem Auto auf dem Bürgersteig erfasste. Der Mann fuhr den Angaben zufolge schnell ("à vive allure"). Er wurde festgenommen.



Vorher hatte die algerische Fußballnationalmannschaft im Afrika-Cup gegen die Elfenbeinküste gespielt und gewonnen - allerdings tausende Kilometer entfernt in Ägypten. Nach einem 4 zu 3 im Elfmeterschießen hatte Algerien das Halbfinale des Afrika-Cups erreicht.



In Paris schlugen die Feiern in der Nacht in Krawalle um. AFP berichtet, dass in der Nähe der Champs-Elysées Geschäfte geplündert wurden. Auch am Triumphbogen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans und der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mindestens ein Mensch wurde festgenommen. Auch in Marseille gab es Ausschreitungen bei einer Feier von rund 6.000 Algerien-Fans.



In Frankreich ist es nach Spielen der algerischen Nationalmannschaft in der Vergangenheit immer wieder zu Randale und gewaltsamen Ausschreitungen gekommen, oft auch am Rande von Siegesfeiern. In Frankreich leben hunderttausende Algerier.