Frankreichs Staatspräsident Macron hat mit Äußerungen über eine 73-jährige Demonstrantin Kritik auf sich gezogen.

Die Attac-Aktivistin Legay wurde in Nizza während eines Polizeieinsatzes gegen eine verbotene Gelbwesten-Kundgebung schwer verletzt. Macron wünschte ihr in der Zeitung "Nice Matin" eine rasche Genesung und, Zitat, "eine Form von Weisheit". Wenn man gebrechlich sei und herumgeschubst werden könnte, sollte man sich nicht an gesperrte Orte begeben.



Die Anwältin der Familie Legay nannte die Äußerungen des Präsidenten "grob und unsensibel". Der Vorsitzende der linksgerichteten Partei "La France Insoumise", Mélenchon, twitterte, die Aktivistin brauche Macrons Weisheit nicht. Nizzas Bürgermeister Estrosi sagte dagegen - ähnlich wie Macron -, Legay hätte an einem Ort demonstrieren können, wo das auch erlaubt gewesen sei.