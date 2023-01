Frankreich will seine Truppen aus Burkina Faso abziehen. (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Das Außenministerium in Paris teilte mit, das westafrikanische Land habe ein 2018 getroffenes Abkommen zur Zusammenarbeit gekündigt. Mitglieder der burkinischen Übergangsregierung hatten erklärt, sich in Militärfragen Russland zuzuwenden. Zuletzt hatte es auch Proteste im Land gegen die Präsenz der ehemaligen Kolonialmacht gegeben. In Burkina Faso befinden sich derzeit noch 400 französische Spezialkräfte, die nun vermutlich ins Nachbarland Niger verlegt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.