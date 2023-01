Frankreich will seine Truppen aus Burkina Faso abziehen. (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Das französische Außenministerium teilte mit, dass ein seit 2018 geltendes Abkommen zur Zusammenarbeit offiziell gekündigt worden sei. Die vorgesehene Frist von einem Monat werde Frankreich respektieren, sagte ein Ministeriumssprecher. In dem westafrikanischen Land befinden sich derzeit noch 400 Spezialkräfte, die nun möglicherweise in den benachbarten Niger verlegt werden. Dort sind derzeit etwa 2.000 französische Soldaten stationiert. Die aus einem Militärputsch hervorgegangene Übergangsregierung in Burkina Faso hatte angekündigt, sich stärker Russland zuzuwenden. Das Militär hatte im September vergangenen Jahres die Macht an sich gerissen.

