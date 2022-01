In Frankreich wurden zuletzt mehrfach mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen am Tag gemeldet. (Gao Jing/XinHua/dpa)

Vollständig Geimpfte müssten im Fall einer Infektion von kommender Woche an nur noch sieben Tage in Quarantäne, kündigte Gesundheitsminister Véran in der Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche" an. Die Quarantäne kann mit einem negativen Schnelltest oder PCR-Test auf fünf Tage verkürzt werden. Für nicht oder nicht vollständig Geimpfte bleibt es bei einer Quarantäne von zehn Tagen, die aber mit einem negativen Test auf sieben Tage verkürzt werden kann.

Die Lockerung der Quarantäne-Regeln solle eine Destabilisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens verhindern, erläuterte Véran. Denn wenn sich ganz Frankreich in Quarantäne befinde, komme das Land zum Stillstand. Alleine gestern wurden mehr als 219.000 Neuinfektionen registriert.

