In Frankreich haben Tausende Menschen gegen Antisemitismus protestiert.

In Paris nahmen an der Kundgebung auch Regierungschef Philippe und mehr als die Hälfte der Kabinettsmitglieder teil sowie der frühere Präsident Hollande. Hintergrund ist eine wachsende Zahl von Vorfällen und Übergriffen. Nach Angaben der Regierung stieg die Zahl antisemitischer Taten im Jahr 2018 deutlich an – von 311 auf 541.



Präsident Macron legte am Abend an der Pariser Holocaust-Gedenkstätte einen Kranz nieder. Er hatte am Nachmittag einen jüdischen Friedhof in Quatzenheim im Elsass besucht, auf dem in der vergangenen Nacht mehr als 80 Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert wurden. Macron kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus an.